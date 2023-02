Die XFL ist zurück. 1043 Tage nach dem bis dato letzten Spiel hat die vermeintlich gescheiterte Football-Liga ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Im Choctaw Stadium in Arlington kam es zum Auftaktduell zwischen den Arlington Renegades und den Las Vegas Vipers, das die Gastgeber mit 22:20 für sich entschieden.

Beeindruckend war während der Partie vor allem eines: Die Qualität der Replay Review. Der frühere Schiedsrichter-Chef der NFL, Dean Blandino, fungiert in selber Funktion nun bei der XFL. Kameras zeigten den Referee in der Kabine, in der Spielszenen überprüft werden. Blandino sah sich die Wiederholungen an und teilte in der Folge dem Offiziellen auf dem Feld mit, was die richtige Entscheidung ist.

Videoreferee für die Fans hörbar

So wurde beispielsweise ein Pass überprüft, der auf dem Spielfeld als incomplete gewertet wurde, sich bei genauerer Analyse aber als complete herausstellte. Blandino korrigierte den falschen Call, die Fans zu Hause konnten derweil hören, wie der Videoreferee dem Offiziellen auf dem Feld mitteilte, dass der Pass vollständig ist. Zudem teilte Blandino mit, wo der Ball für den nächsten Spielzug zu platzieren und wann die Uhr wieder zu starten ist.

Die neue Review-Praxis der XFL stellte sich dabei als schnell und effektiv heraus. Zudem bot sie den Fans eine Art von Transparenz, die die NFL bis heute nicht bietet.