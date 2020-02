Am Samstag (ab 19:55 Uhr live auf ran.de) startet die neugegründete Football-Liga XFL. In dieser treten nicht nur ehemalige NFL-Spieler gegeneinander an, auch aktuelle NFL-Spieler freuen sich auf das Ereignis. Die Zwillinge Shaquem und Shaquille Griffin schwärmen von dem neuen Wettbewerb und unterstützen dabei einen alten Freund.