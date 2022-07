München/Dallas - Nachdem es lange still war um die eigentlich eingestellte XFL, hat die Liga am Sonntagabend US-amerikanischer Zeit einen weiteren Schritt in Richtung Restart bekannt gegeben.

Auffällig dabei: Aus den Ballungsräumen Florida, Los Angeles und New York ist, im Vergleich zur 2020er Ausgabe der Liga, kein Team dabei.

XFL: Philipps und Ward prominente Coaches

Dallas, Houston, St. Louis, Seattle, Washington D.C., Orlando, Las Vegas und San Antonio sind die Standorte der im Februar 2023, in der Woche nach dem Super Bowl, startenden Liga. Die letztgenannten drei lösen die Teams in New York City, Tampa Bay und Los Angeles ab.

Auf den Head-Coaching-Posten der Teams gibt es auch bereits einige prominente Zusagen. So wird Super-Bowl-Sieger Wade Philipps das Team in Houston übernehmen, der ehemalige All-Pro-Receiver Hines Ward wird das Team in San Antonio verantworten.

Offizieller Startschuss der Liga ist für Samstag, den 18. Februar 2023 geplant, sechs Tage nach dem Super Bowl 57. Die ursprüngliche XFL wurde 2020 im Zuge der Covid-19-Pandemie ohne einen Champion abgebrochen.

