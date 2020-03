München/Dallas - Die New York Guardians haben vor allem dank einer überragenden zweiten Halbzeit bei den Dallas Renegades dominiert und haben ihre Bilanz in der aktuellen XFL-Saison auf 3:2-Siege verbessert. Die Texaner stehen dagegen nun bei 2:3-Erfolgen.

Die Guardians konnten direkt nach der Pause insgesamt 21 (!) Punkte hintereinander erzielen, so dass sie am Ende mit 30:12 als Sieger vom Platz gingen. Ein Zwei-Yard-Lauf von Marquise Williams, ein 80-Yard-Catch und Lauf von Colby Pearson und eine 33 Yard-Interception durch Ryan Mueller sorgten für klare Verhältnisse in Dallas.

Jones-Verletzung wiegt schwer

Bei den Renegades machte sich deutlich das Fehlen von Quarterback Landry Jones bemerkbar, der aufrund einer Knieverletzung als "inactive" gelistet war. Sein Stellvertreter Philip Nelson konnte nicht einen Touchdown-Pass werfen, wurde aber gleich zwei Mal intercepted.

Und auch beim Laufspiel waren die Gäste aus New York mit 144:54 Yards das klar bessere Team. Vor allem Darius Victor machte mit 58 erlaufenen Yards bei 16 Carries auf sich aufmerksam. Am nächsten Spieltag empfangen die Guardians dann zu Hause die Houston Roughnecks (am 14. März ab 18:55 Uhr live auf ran.de).

