München – Die neu gegründete Football-Liga XFL (Samstag und Sonntag live auf ran.de) hat es sich auf die Fahne geschrieben, das Spiel schneller machen zu wollen.

Das gilt offenbar auch für die üblichen Mechanismen des Geschäfts: Denn die Los Angeles Wildcats haben nicht lange gefackelt und sich von Defensive Coordinator Pepper Johnson getrennt.

Auch wenn die Wildcats zum Auftakt bei den Houston Roughnecks 17:37 baden gingen und auch wenn es im Vergleich zur NFL "nur" zehn Spieltage sind– nach nur einem Spiel die erste Entlassung der Saison vorzunehmen ist ein ordentliches Tempo. Einen Nachfolger gibt es aktuell noch nicht.

"Wir erkennen, dass es Probleme gibt, die wir für die Saison 2020 angehen müssen", sagte Cheftrainer Winston Moss in einer Erklärung. "Obwohl diese Entscheidungen schwierig sind, haben wir uns intensive Gedanken gemacht. Wir sind hier, um unseren Fans das bestmögliche Produkt zu bieten."

Trainer seit 2000

Pepper arbeitet seit 2000 als Trainer, bis 2013 unter Bill Belichick für die New England Patriots, danach in der NFL noch für die Buffalo Bills und die New York Jets. 2019 war er in der Alliance of American Football (AAF) bei den Memphis Express tätig. Damals beendete die Pleite der Liga sein Engagement vorzeitig.

