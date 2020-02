New York/München - Die New York Guardians sind mit einem Heimsieg in die neue XFL gestartet. Im frühen Sonntagsspiel der ersten Runde setzte sich das Team aus dem "Big Apple" im MetLife Stadium mit 23:3 (17:0) gegen die Tampa Bay Vipers durch.

Guardians-Quarterback Matt McGloin warf Pässe für 182 Yards samt Touchdown. Seinem Gegenüber Aaron Murray unterliefen zwei Interceptions, da konnte er sich auch für seine 231 Yards durch die Luft nichts kaufen. Vipers-Receiver Daniel Williams fing Pässe für imposante 123 Yards, brachte jedoch ebenso wenig Punkte zustande wie Running Back De'Veon Smith (79 Rushing Yards).

Vipers mit besseren Offensiv-Statistiken

Die Gäste führten am Ende in fast allen Offense-Statistiken: Net Yards (394 zu 227), First Downs (19 zu 11), Rushing Yards (150 zu 44) und Passing Yards (244 zu 182). Doch zu Punkten kamen fast ausschließlich die Guardians.

McGloin brachte seine Farben bereits im ersten Drive mit einem Rushing Touchdown über ein Yard auf das Scoreboard. Im zweiten Viertel legte der ehemalige NFL-Profi der Oakland Raiders mit einem Pass über zwölf Yards auf Colby Pearson nach.

Guardians gelingt ein Fumble-Return-Touchdown

Die Gäste punkteten erst zum Ende des dritten Spielabschnitts - per Field Goal aus 23 Yards von Andrew Franks. Doch bevor die Vipers Oberwasser bekommen konnten, schlugen die Gastgeber wieder zu. Nach einem Fumble von Nick Truesdell trug Cornerback Jamar Summers den Ball für 13 Yards zurück in die Endzone.

In Week 2 treten die Guardians bei den D.C. Defenders an. Für die Vipers geht es nach Seattle, wo die Dragons Gegner sind.

