München/St. Louis – Die St. Louis Battlehawks haben das Divisionduell in der XFL East gegen die New York Guardians mit 29:9 gewonnen und feierten ihren zweiten Saisonsieg. New York steht nach der zweiten Niederlage in Folge nun bei einer 1:2-Bilanz.

Die Battlehawks legten einen perfekten Start hin: Lediglich vier Spielzüge waren notwendig, um den ersten Drive mit einem Touchdown-Lauf durch Christine Michael abzuschließen. Die Chance auf zwei Extra-Punkte ließen sie allerdings liegen.

Der erste Kickoff-Return-Touchdown der XFL

Im zweiten Spielabschnitt ereignete sich etwas Historisches: Keith Mumphery trug einen Kickoff-Return über 84 Yards in die gegnerische Endzone. Es war der erste Kickoff-Return-Touchdown in der Geschichte der wiederbelebten XFL.

Überhaupt gelangen St. Louis einige Big Plays: Dank eines geblockten Punts gerieten sie in eine gute Feldposition und nutzten diese für den nächsten Touchdown – diesmal durch einen Lauf von Matt Jones. Weil danach auch der Zwei-Punkte-Versuch erfolgreich war, ging St. Louis mit einer soliden 23:3-Führung in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte geriet der Sieg trotz des ersten Touchdowns für New York nicht mehr in Gefahr.

St. Louis Quarterback Jordan Ta'amu brachte zwölf seiner 18 Pässe für 119 Yards an den Mann. New York brachte in dem bisherigen Starting-Quarterback Matt McGloin (1 INT) sowie Marquise Williams und Luis Perez (1 TD) gleich drei Spielmacher in die Partie. Zusammen warfen sie für 217 Yards, trafen aber in den entscheidenden Spielsituationen oftmals die falschen Entscheidungen.

