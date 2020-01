Volleyball

Berlin - Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Olympia-Qualifikation gestartet. In der Berliner Max-Schmeling-Halle bezwang die Auswahl von Bundestrainer Andrea Giani am Sonntag Außenseiter Tschechien mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) und legte die Basis für den erhofften Einzug ins Halbfinale.

Acht Teams kämpfen in der Hauptstadt im hochkarätig besetzten Feld um nur ein Ticket für Tokio. Am Montag trifft Deutschland auf Belgien, das zum Auftakt Vize-Europameister Slowenien 0:3 (23:25, 26:28, 20:25) unterlag.

In der Gruppe B spielen Europameister Serbien, Frankreich, Bulgarien und die Niederlande gegeneinander. Die Halbfinals finden am Donnerstag statt. Das Finale um das Olympia-Ticket steigt am Freitag.

