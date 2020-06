Köln (SID) - Außenangreiferin Dora Grozer wird in der kommenden Saison für Volleyball-Bundesligist MTV Stuttgart auflaufen. Die kleine Schwester von Volleyball-Star Georg Grozer kehrt nach zwei Jahren in der Schweiz bei m'Aesch Pfeffingen nach Deutschland zurück.

"Wir haben eine gestandene deutsche Spielerin gesucht, die trotzdem noch großes Entwicklungspotenzial hat und zu uns passt, und es ist uns gelungen, die perfekte Lösung zu finden", sagte MTV-Sportchefin Kim Renkema der Stuttgarter Zeitung.

Die 24-jährige Grozer freut sich, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. "Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Saison los geht", sagte Grozer in einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite. In der Bundesliga war sie unter anderem für die Ladies in Black Aachen und zuletzt für den VC Wiesbaden aktiv.

Grozer stammt aus einer Volleyball-Familie: Ihre Großmutter, ihre Eltern und ihre drei Brüder spielten oder spielen erfolgreich Volleyball.