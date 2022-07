Hamburg (SID) - Bereits im Achtelfinale des DVV-Pokals kommt es am 5. oder 6. November zum Topspiel zwischen Cupverteidiger VfB Friedrichshafen und dem deutschen Meister Berlin Recycling Volleys. Dies ergab die Auslosung in Hamburg. In den übrigen sieben Begegnungen müssen die weiteren Volleyball-Bundesligisten bei noch nicht ermittelten Regionalpokalsiegern antreten.