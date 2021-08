Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer haben im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft (1. bis 19. September) eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Giani verlor in Düren gegen die Niederlande 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 20:25). Den ersten Test gegen das Nachbarland hatte Deutschland am Freitag 3:1 gewonnen.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) um Rückkehrer Georg Grozer (36) startet am Freitag gegen Kroatien (16.00 Uhr) in die EM. Weitere Gegner in der Gruppe D in Tallinn sind Frankreich, Estland, Lettland und die Slowakei. Das Turnier wir in vier Ländern ausgetragen, neben Estland sind auch Polen, Tschechien und Finnland Gastgeber.