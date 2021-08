Düren (SID) - Die deutschen Volleyballer haben beim Comeback von Georg Grozer einen Erfolg gefeiert und sich eine Woche vor ihrem ersten Spiel bei der Europameisterschaft (1. bis 19. September) in guter Form präsentiert. Gegen die Niederlande siegte die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani im ersten von zwei Tests in Düren mit 3:1 (25:20, 25:23, 16:25, 25:21). Am Sonntag (15.00 Uhr) kommt es zur Revanche.

Ausnahmespieler und Diagonalangreifer Grozer (36), der vor eineinhalb Jahren nach der verpassten Olympia-Qualifikation seine Nationalmannschaftskarriere für beendet erklärt hatte, kehrt für die Kontinentalmeisterschaft in Polen, Tschechien, Estland und Finnland noch einmal in die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zurück. EM-Auftaktgegner am kommenden Freitag ist Kroatien.