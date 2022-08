Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Nationalspieler Lukas Kampa hat dem ersten Spiel bei der Volleyball-WM gegen Olympiasieger Frankreich eine besondere Bedeutung beigemessen. "Das Spiel gegen Frankreich ist der absolute Fokus", sagte Kampa vor dem Spiel am Freitag: "Es wird für uns wichtig sein, wie wir in das Turnier starten." Jeder gewonnene Punkt und Satz werde dem Team "viel Selbstvertrauen für die beiden anderen Spiele geben".

Deutschland, das erstmals seit 2014 wieder für eine WM qualifiziert ist, ist bei dem Turnier in Polen und Slowenien (26. August bis 11. September) noch mit Kamerun (28. August) und Gastgeber Slowenien (30. August) in einer Gruppe. Die Vorfreude darauf ist bei Kampa "sehr groß".