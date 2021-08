Volleyball

Tokio (SID) - Die deutschen Sitzvolleyballer haben in ihrem Auftaktspiel bei den Paralympics in Tokio eine Sensation klar verpasst. Das Team von Bundestrainer Michael Merten konnte gegen Rio-Champion Iran nur im ersten Satz mithalten und verlor letztlich glatt mit 0:3 (23:25, 16:25, 17:25). Ins Besondere den iranischen Starspieler Morteza Mehrzadselakjani, mit 2,44 m einer der größten Menschen der Welt, bekam der EM-Dritte nie in den Griff.

In den verbleibenden Gruppenspielen gegen China (Montag) und Brasilien (Dienstag) braucht das deutsche Team wohl zwei Siege, um seinen Medaillentraum am Leben zu halten. Nur die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichen das Halbfinale. Bislang gewann der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bei Paralympischen Spielen drei Medaillen im Sitzvolleyball, die letzte gab es mit Bronze 2012 in London.