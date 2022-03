Köln (SID) - Die Volleyball Bundesliga (VBL) plant trotz mehrerer Nachholspiele die Hauptrunde der Frauen regulär zu beenden. Eine Verlängerung über den 19. bis mindestens zum 29. März sei dafür allerdings notwendig, teilte die VBL am Donnerstag mit. Der Spielplan der ursprünglich ab 26. März geplanten Play-offs soll "erforderlichenfalls verdichtet" werden.

Laut Spielplan stehen noch elf Partien aus. Diese sollen so angesetzt werden, "dass die Hauptrunde schnellstmöglich beendet werden kann. Ab sofort absolvieren die Teams im Regelfall deshalb mehr als ein Spiel pro Woche", hieß es in der VBL-Mitteilung.

An dem Play-off-Modus mit Viertelfinals, Halbfinals (jeweils best of three) und dem Finale (best of five) will die Liga festhalten. Gleichzeitig führe man Gespräche mit den internationalen Verbänden "hinsichtlich einer möglichen Saisonverlängerung". Ende März kommen die Verantwortlichen zu einer erneuten Beratung zusammen.

Die Hauptrunde der Männer war bereits im Januar aufgrund von zahlreichen Coronafällen abgebrochen worden. Die Teams hatten nach der Unterbrechung in der geplanten Zwischenrunde weitergespielt.