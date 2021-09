Volleyball

Köln (SID) - Italiens Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft das Endspiel erreicht und treffen dort auf Titelverteidiger Serbien. Die Italienerinnen setzten sich in der Runde der besten vier am Freitagabend mit 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:18) gegen die Niederländerinnen durch. Das zweite Halbfinale gewann Serbien gegen Vizeeuropameister Türkei mit 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).

Das Endspiel findet am Samstagabend ab 20 Uhr in Belgrad statt. Die deutschen Volleyballerinnen waren bereits im Achtelfinale an den favorisierten Niederländerinnen (1:3) gescheitert.