Potsdam (SID) - Die Entscheidung um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen fällt erst im entscheidenden fünften Play-off-Finale. Der SC Potsdam vergab am Freitagabend seinen ersten Matchball durch ein 2:3 (23:25, 25:19, 25:27, 25:22, 15:17) in einem Krimi gegen Pokalsieger MTV Stuttgart. Der Showdown steigt am Sonntag (19.15 Uhr/Sport1) in Stuttgart.

Für Potsdam wäre es der erste Meistertitel, für Stuttgart der zweite nach 2019. Bisher hat in der Best-of-five-Serie immer das Auswärtsteam gewonnen. Im fünften Satz in Spiel vier vergaben die Gastgeberinnen zwei Matchbälle.