Düren (SID) - Volleyball-Rekordchampion VfB Friedrichshafen steht erneut im Finale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Cheftrainer Mark Lebedew gewann am Mittwochabend mit 3:2 (20:25, 25:20, 25:22, 28:30, 19:17) gegen die SWD Powervolleys Düren und entschied damit auch die dritte Halbfinalpartie der Best-of-five-Serie in der Bundesliga für sich.

Im zweiten Halbfinale liegt Titelverteidiger Berlin Recycling Volley mit 2:1 gegen die United Volleys Frankfurt in Führung. Der Serienmeister aus der Hauptstadt, insgesamt elfmaliger Titelträger, setzte sich im dritten Spiel souverän mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) durch. Am Samstag (19.00 Uhr) steht die vierte Begegnung an.

Friedrichshafen wartet bereits seit 2015 auf die 14. Meisterschaft. Seitdem verlor der Pokalsieger die letzten fünf Finals immer gegen den Titelrivalen aus Berlin. 2020 war wegen der Pandemie kein Titel vergeben worden.