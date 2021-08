Köln (SID) - Mit vier Debütantinnen und Rückkehrerin Louisa Lippmann starten die deutschen Frauen in die anstehende Volleyball-Europameisterschaft (18. August bis 4. September). Bundestrainer Felix Koslowski nominierte 14 Spielerinnen für das Turnier, der Viertelfinaleinzug ist das Mindestziel.

"Wir sind ein Team mit einem guten Mix aus erfahrenen Spielerinnen und Spielerinnen, die zum ersten Mal zur EM fahren. Ich erwarte eine schwierige Vorrunde, in der es sicherlich die ein oder andere Überraschung geben wird", sagte Koslowski.

Wieder dabei ist Lippmann, die zuletzt die Nations League ausgelassen hatte. Jennifer Janiska (geborene Geerties) ist die erfahrenste Akteurin und steht vor ihrer fünften EM-Teilnahme. Erstmals bei einer EM-Endrunde dabei sind Denise Imoudu, Hanna Orthmann, Lea Ambrosius und Monique Strubbe.

Die EM wird in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien ausgespielt. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) startet am Donnerstag (19.30 Uhr/Sport1) in Plowdiw gegen Polen. Die anderen Gruppengegner sind Gastgeber Bulgarien, Griechenland, Spanien und Tschechien. - Das Aufgebot im Überblick:

Linda Bock, Jennifer Janiska, Lena Stigrot, Monique Strubbe (alle Dresdner SC), Denise Imoudu, Lina Alsmeier, Marie Schölzel, Lea Ambrosius, Anna Pogany (alle SSC Palmberg Schwerin), Kimberly Drewniok, Louisa Lippmann (beide Savino Del Bene Scandicci/Italien), Pia Kästner (ASPTT Mülhausen/Frankreich), Hanna Orthmann (Saugella Monza/Italien), Camilla Weitzel (Chieri Volley/Italien)