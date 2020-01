Volleyball

Schwerin (SID) - Deutschlands Volleyballerin des Jahres Louisa Lippmann schlägt wieder in der Bundesliga auf. Die 25-Jährige kehrt nach ihren Auslandsstationen in Italien und China bis zum Saisonende zum DVV-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin zurück, für den sie bereits zwischen 2016 und 2018 gespielt hatte. "Ich habe nur total positive Erinnerungen an meine Zeit hier", sagte Lippmann.

Erstmalig wird die Nationalspielerin im Achtelfinal-Rückspiel des CEV-Cups gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland am kommenden Donnerstag im Kader stehen.