Köln - Der deutsche Volleyball-Frauenmeister MTV Allianz Stuttgart darf sich auf eine weitere Saison mit Krystal Rivers freuen. Die 25 Jahre alte Diagonalangreiferin aus den USA wird ihren Zweijahresvertrag erfüllen und damit auch in der Spielzeit 2020/21 für die Schwäbinnen spielen. Die Kapitänin war in der Saison 2018/19 als wertvollste Spielerin der Bundesliga ausgezeichnet worden.

"Sie ist für uns damals ein Glücksgriff gewesen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir so eine Topspielerin drei Jahre in Stuttgart halten können", sagte Sportdirektorin Kim Renkema", sie ist für uns nicht nur eine Art Lebensversicherung." Gerade in so schwierigen Zeiten, wie man sie jetzt angesichts der Coronakrise erlebe, "tut es immens gut, solche positiven Nachrichten verbreiten zu können."

