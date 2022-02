Köln (SID) - Olympiasieger Frankreich wird nicht bei der diesjährigen Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer antreten, sollte das Turnier wie geplant in Russland (26. August bis 11. September) stattfinden. Dies gab der französische Verband FFVolley am Samstag bekannt. Der Weltverband FIVB hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag bislang zu diesem Thema geschwiegen.

Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte am Freitag die internationalen Fachverbände aufgefordert, in Russland oder Belarus geplante Wettkämpfe zu verlegen oder abzusagen.