Plowdiw (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM den zweiten Sieg gefeiert und und stehen so gut wie sicher im Achtelfinale. Die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski schlug im dritten Vorrundenspiel in Plowdiw Gastgeber Bulgarien mit 3:2 (25:23, 16:25, 25:21, 18:25, 15:10). Zum Auftakt hatte es ein 1:3 gegen den zweimaligen Europameister Polen gegeben, danach gewann das Team 3:1 gegen Tschechien.

In der Sechsergruppe B stehen noch zwei weitere Partien an, am Dienstag geht es gegen Griechenland und am Mittwoch gegen Spanien (beide 16.30 Uhr/Sport1). Vier Teams kommen in jeder der vier Staffeln weiter, Deutschland liegt auf dem dritten Platz.

Koslowski, der als Minimalziel das Viertelfinale ausgegeben hatte, kann bei der EM im Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wieder auf Louisa Lippmann setzen. Die Starspielerin hatte zuletzt eine Pause eingelegt und die Nations League ausgelassen.