Plowdiw (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gewann in Plowdiw im vorletzten Gruppenspiel gegen Schlusslicht Griechenland 3:0 (25:20, 25:17, 25:22). Mit drei Siegen aus vier Partien sicherte sich Deutschland somit bereits vor dem letzten Spiel in der Gruppe B am Mittwoch gegen Spanien (16.30 Uhr/Sport1) das Ticket für die Runde der besten 16.

Gegen die Spanierinnen geht es für die deutsche Mannschaft nun um eine möglichst gute Platzierung innerhalb der Gruppe. Im Achtelfinale trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf eine der Mannschaften aus Gruppe D, der Gegner wird über Kreuz ermittelt. Die Partie findet am Samstag oder Sonntag ebenfalls in Plowdiw statt.