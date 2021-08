Köln (SID) - Für die deutschen Volleyballerinnen beginnt die EM (18. August bis 4. September) direkt mit einem Brocken. Zum Auftakt der Gruppe B geht es am Donnerstag (19.30 Uhr/Sport1) im bulgarischen Plowdiw gegen Mitfavorit Polen. "Natürlich ist es das Ziel Polen zu schlagen", sagte Rückkehrerin Louisa Lippmann: "Wir werden alles reinhauen, dass die Polinnen dieses Mal fällig sind."

Vor zwei Jahren scheiterte Deutschland im Viertelfinale an den Polinnen, dieses Mal soll es weiter gehen. "Wir möchten gerne den Schritt darüber hinaus schaffen, also das Halbfinale und Finale", so Lippmann, die im Sommer nicht in der Nations League im Einsatz war. "Für uns ist die Europameisterschaft das Highlight dieses Sommers, natürlich sind wir extrem motiviert", so Deutschlands derzeit beste Angreiferin.

Bundestrainer Felix Koslowski formulierte als Mindestziel die Runde der letzten acht. Deutschland bekommt es neben Polen in der Gruppenphase noch mit Tschechien (Freitag, 16.30 Uhr), Gastgeber Bulgarien (Sonntag, 18 Uhr), Griechenland (24. August, 16.30 Uhr) und Spanien (25. August, 16.30 Uhr) zu tun. Die besten vier Teams aus den vier Sechsergruppen ziehen ins Achtelfinale ein. Dort ginge es dann für die Deutschen gegen die Mannschaften der Gruppe D, eine Weiterreise nach Belgrad wäre erst zum Halbfinale nötig. Dort findet am 4. September auch das Finale statt.