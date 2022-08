Köln (SID) - Den deutschen Volleyballern ist im zweiten Duell mit dem Nachbarn Niederlande die Revanche gelungen. 24 Stunden nach dem 1:3 in Rotterdam setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski an gleicher Stelle in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mit 3:1 (25:22, 25:23, 25:15, 21:25) durch. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gewann den Test eigentlich mit 3:0, danach wurde aber ein weiterer Satz ausgespielt.

Die WM findet vom 26. August bis 11. September in Polen und Slowenien statt. Deutschland trifft in Ljubljana in der Gruppe D auf Olympiasieger Frankreich (26. August), Kamerun (28. August) und Gastgeber Slowenien (30. August).