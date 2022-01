Köln (SID) - Nächste Spielverlegung für die BR Volleys: Aufgrund mehrerer Coronafälle beim deutschen Volleyball-Meister ist das ursprünglich für Mittwoch geplante Hinrundenspiel gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League abgesagt worden. Nachdem Anfang der Woche neue positive Ergebnisse bei den Berlinern aufgetreten waren, hat der Europäischen Volleyball Verband (CEV) die Verlegung des Viertrunden-Spiels beschlossen.

In Absprache mit dem Verein sollen beide Spiele gegen den russischen Vizemeister nun rund um den geplanten Rückspieltermin in St. Petersburg (16./17. Februar) ausgetragen werden, hieß es in einer Mitteilung des Hauptstadtklubs. Zuletzt hatte das Ligaspiel gegen die SWD powervolleys Düren abgesagt werden müssen, die ebenfalls einen Fall vermeldet hatten.