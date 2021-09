Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer haben bei der WM 2022 in Russland (26. August bis 11. September) eine knifflige Gruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani trifft auf Olympiasieger Frankreich, EM-Finalist Slowenien sowie Kamerun. Der Spielort der Gruppe D ist Ufa. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Moskau.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte Mitte des Monats bei der EM das Viertelfinale erreicht, war dann aber am späteren Europameister Italien gescheitert.

Die beiden besten Teams aus jeder der sechs Vierergruppen sowie die vier besten Drittplatzierten ziehen bei der WM in die nächste Turnierphase ein.