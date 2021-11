Wintersport

Düsseldorf (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) haben die Outfits für die Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022) und die Winter-Paralympics (4. bis 13. März 2022) in Peking vorgestellt. Hochdekorierte Spitzenathleten um Goldmedaillengewinner Eric Frenzel (Nordische Kombination) und Paralympics-Sieger Martin Fleig (Ski nordisch) präsentierten in Düsseldorf die in den deutschen Nationalfarben gehaltene Kleidung.

"Das gemeinsame Outfit dient immer auch dazu, das Team D enger zusammenzubringen und Identifikation zu schaffen", sagte der zum Jahresende scheidende DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Ein "wichtiger Meilenstein" sei die "gemeinsame Präsentation" für DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher: "Dass beide Teams die gleichen Outfits tragen, symbolisiert zudem die Einheit sowie olympischen und paralympischen Sport auf Augenhöhe."