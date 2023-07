Laut dem Portal "Sportskeeda" könnte es beim SummerSlam am 5. August in Detroit zu einem Comeback von Dwayne "The Rock" Johnson kommen.

Angeblich gibt es Überlegungen, wonach der "Brahma Bull" zugunsten von Jey Uso in einen Titel-Kampf gegen Roman Reigns eingreifen würde.

Reigns, der im wirklichen Leben Leati Jospeh Anoa'i heißt, würde in diesem Szenario seinen "Undisputed WWE Universal Championship"-Gürtel an Uso verlieren.

Dabei würde es sich um eine innerfamiliäre Auseinandersetzung handeln, denn alle drei Männer sind Cousins des jeweils anderen.

Comeback wäre erster Auftritt von The Rock seit 2019

Für "The Rock" wäre es der erste Auftritt bei der WWE seit einer Visite in der 20-jährigen Jubiläumsepisode von Smackdown im Oktober 2019 - eine Pause von 45 Monaten.

Seitdem hatte es immer wieder Gerüchte um eine kurzfristige Rückkehr des Filmstars gegeben, die der 51-Jährige teilweise sogar selbst angeheizt hatte.

Er hatte seine steile Karriere 1996 in der Vorgängerin der WWE, der WWF, begonnen und wurde dort in der sogenannten Attitude Era zum Top-Star des Unternehmens.