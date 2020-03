München/Orlando - WrestleMania 36 steht an. Eigentlich aus Tampa Bay, nun aus dem WWE Performance Center in Orlando. Eigentlich vor zehntausenden Fans, nun ohne Publikum. Eigentlich live, nun aufgezeichnet.

Das Coronavirus macht auch vor der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres keinen Halt. Um Euch auf das Mega-Event trotzdem angemessen vorzubereiten, startet bereits eine Woche zuvor auf ProSieben MAXX und ran.de die große WrestleMania-Woche.

Sieben vergangene WrestleManias im Relive

Los geht es bereits am Samstag, den 28. März, direkt im Anschluss zu SmackDown (SmackDown immer samstags ab 22:05 Uhr auf ProSieben MAXX) mit dem kompletten Relive von WrestleMania 29 (ab 00:05 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). John Cena vs. The Rock 2.0, Triple H gegen Brock Lesnar oder The Undertaker vs. CM Punk. Nostalgie pur.

In den darauffolgenden Tagen gibt es dann jeden Tag ein weiteres Relive der vergangenen sechs WrestleManias.

Um die Mega-WrestleMania-Woche gebührend abzuschließen, zeigen wir die komplette Kickoff-Show vor WrestleMania 36 LIVE (am Samstag, 4. April, ab 00:05 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

Alle Ausstrahlungstermine im Überblick:

WWE SmackDown: Samstag, 28. März, ab 22:05 Uhr (auf ProSieben MAXX und im Relive auf ran.de)

WrestleMania 29: Samstag, 28. März, ab 00:05 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: John Cena vs. The Rock, Triple H vs. Brock Lesnar oder The Undertaker vs. CM Punk.

WrestleMania 30: Sonntag, 29. März, 23:10 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: Daniel Bryan vs. Batista vs. Randy Orton, Brock Lesnar vs. The Undertaker oder John Cena vs. Bray Wyatt.

WrestleMania 31: Montag, 30. März, 00:25 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: Seth Rollins vs. Roman Reigns vs. Brock Lesnar, Triple H vs. Sting oder The Undertaker vs. Bray Wyatt.

WrestleMania 32: Dienstag, 31. März, 23:00 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: The Undertaker vs. Shane McMahon, Roman Reigns vs. Triple H oder Charlotte Flair vs. Becky Lynch vs. Sasha Banks.

WWE RAW: Mittwoch, 1. April, 22:00 Uhr (auf ProSieben MAXX und im Relive auf ran.de)

WrestleMania 33: Mittwoch, 1. April, 00:00 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: Brock Lesnar vs. Goldberg, Roman Reigns vs. The Undertaker oder The Hardy Boyz vs. Luke Gallows & Karl Anderson vs. Cesaro & Sheamus vs. Enzo Amore & Big Cass.

WrestleMania 34: Donnerstag, 2. April, 23:55 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: Charlotte Flair vs. Asuka, Braun Strowman & Nicholas vs. Cesaro & Sheamus oder Brock Lesnar vs. Roman Reigns.

WrestleMania 35: Freitag, 3. April, 00:55 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

Unter anderem mit: Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair, Triple H vs. Batista oder Kofi Kingston vs. Daniel Bryan.

WWE SmackDown: Samstag, 4. April, 22:05 Uhr (auf ProSieben MAXX und im Relive auf ran.de)

WrestleMania 36 Kickoff LIVE: Samstag, 4. April, 00:05 Uhr (auf ProSieben MAXX und ran.de)

ProSieben MAXX und WWE verlängern ihre TV-Partnerschaft

Und noch mehr gute Nachrichten. Der Männersender wird auch weiterhin die wöchentlichen WWE-Formate RAW (mittwochs, 22 Uhr) und SmackDown (samstags, 22 Uhr) exklusiv im deutschen Free-TV zeigen. Beide Sendungen werden außerdem 30 Tage lang auf ProSiebenMAXX.de als On-Demand Version zur Verfügung stehen.

Darauf haben die WWE und 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, mit einer mehrjährigen Rechtevereinbarung geeinigt.

