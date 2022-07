München - Neuverpflichtung in der WWE. Der Wrestling-Marktführer hat den YouTuber und Amateur-Boxer Logan Paul unter Vertrag genommen. Dabei soll es sich um einen mehrjährigen Deal handeln Der 27-Jährige soll nach seinem Wrestling-Debüt bei WrestleMania 38 im vergangenen April nun häufiger im Ring zu sehen sein. Das zumindest berichtet Kampfsport Experte Areil Helwani.

Der nächste Auftritt von Paul soll demnach bereits feststehen. In einem Video, dass die WWE über die sozialen Netzwerke veröffentlichte, erklärte der Amerikaner, dass er sich The Miz schnappen will. Mit diesem hatte er im April bei WrestleMania ein Tag-Team-Match gegen Rey und Dominik Mysterio gewonnen. Im Anschluss an das Match griff The Miz dann seinen Partner an.

Diese Aktion soll nun als Aufhänger eines Matches beim SummerSlam dienen. Die zweitgrößte Show des Jahres findet am 30. Juli im "Nissan Stadium" in Nashville statt. Zudem soll Paul, aufgrund seiner Reichweite, wieder mehr junge Leute an das WWE-Produkt binden.

I think it’s safe to say @LoganPaul shocked the world with his abilities as a guest at #WrestleMania … just imagine what he’ll do as a @WWE Superstar. Congratulations and welcome! https://t.co/GyTMAzBIau — Triple H (@TripleH) June 30, 2022

Logan Paul war durch Videos auf der Plattform YouTube bekannt geworden und ist mittlerweile einer der meist abonnierten Influencer in den USA. Am 6. Juni 2021 traf er in einem Boxkampf unter anderem bereits auf Floyd Mayweather.

