Nun ist es also offiziell! Wie die WWE (RAW, Smackdown und NXT wöchentlich auf ProSieben MAXX und ran.de) selbst bekannt gab, wurde das Unternehmen an Ari Emanuels "Endeavor Group", der Muttergesellschaft der größten MMA-Liga UFC, verkauft. Der Deal sorgt dafür, dass beide Unternehmen zu einem "globalen Live-Sport und Unterhaltungsunternehmen im Wert von über 21 Milliarden Dollar werden", so heißt es auf der Homepage.

Wie bereits im Vorfeld berichtet, übernimmt die "Endeavor Group" 51 Prozent der WWE-Anteile. Es wird gemeinsam mit der UFC ein neues börsennotiertes Unternehmen gegründet werden, "das aus zwei ikonischen, sich ergänzenden, globalen Sport- und Unterhaltungsmarken besteht."

"Seit Jahrzehnten haben Vince [McMahon] und sein Team eine unglaubliche Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Wertschöpfung für die Aktionäre vorzuweisen, und wir sind zuversichtlich, dass Endeavor durch die Zusammenführung von UFC und WWE einen erheblichen zusätzlichen Wert für die Aktionäre schaffen kann", so Endeavor-Chef Ariel Emanuel.

WWE-Besitzer McMahon in führender Rolle

"In Anbetracht der unglaublichen Arbeit, die Ari und Endeavor geleistet haben, um die Marke UFC zu vergrößern - sie haben ihren Umsatz in den letzten sieben Jahren fast verdoppelt - und des immensen Erfolges, den wir bereits durch die Zusammenarbeit mit ihrem Team bei einer Reihe von Unternehmungen hatten, glaube ich, dass dies zweifelsohne das beste Ergebnis für unsere Aktionäre und andere Interessensgruppen ist", wird Vince McMahon zitiert, Executive Chairman der WWE.

Ari Emanuel wird als Vorstandsvorsitzender beider Ligen fungieren, während WWE-Besitzer Vince McMahon als Executive Chairman seiner Liga auftritt und von Mark Shapiro (Chief Operating Officer) unterstützt wird. Der 77-jährige McMahon war seit 1982 Mehrheitseigner an der größten Wrestling-Liga der Welt, die sein Vater in den 1960er-Jahren gründete.

Dana White wird seine Rolle als Präsident der UFC beibehalten. Nick Khan wird als Präsident der WWE fungieren. Der Verwaltungsrat wird aus elf Mitgliedern bestehen, die zu einem späteren Zeitpunkt ernannt werden, von denen sechs von Endeavor und fünf von WWE ernannt werden.

Skandal in der WWE

Vince McMahon zog sich vergangenen Juli kurzfristig aus der WWE zurück, nachdem bekannt wurde, dass er im Laufe der Jahre mehreren Frauen Millionen von Dollar an Schweigegeld gezahlt hatte, damit angebliche Affären und Fehlverhalten nicht an die Öffentlichkeit gerieten. Er kehrte aber bereits im Januar wieder in das Unternehmen zurück.

Die WWE hatte sich bereits seit einigen Wochen aktiv auf die Suche nach potenziellen Käufern begeben.

Noch mehr WWE Action: Ab sofort 3x die Woche auf ProSiebenMAXX. RAW, Smackdown und jetzt neu auch NXT! Los geht's mit NXT Stand & Deliver: Montag 22:05 Uhr auf ProSiebenMAXX und ran.de