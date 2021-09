München – Das dürfte den Hamburg Sea Devils für den ELF Bowl (Sonntag ab 14:30 Uhr live auf ProSieben MAX und ran.de) einen Extra-Schub liefern: Leistungsträger Kasim Edebali kann im Championship Game der European League of Football auflaufen. Das gaben die Hamburger am Freitag bekannt.

Der frühere NFL-Profi hatte sich in der Regular Season eine Knöchelverletzung zugezogen. Nach einer MRT-Untersuchung am Freitagnachmittag gaben die Team-Ärzte grünes Licht für das Comeback des Defensive End.

Kasim Edebali kündigt an: "Es wird knusprig"

Und Edebali kann es nicht mehr erwarten, wieder auf das Feld zurückzukehren. "Ich bin bereit, ich bin heiß und ich kann versprechen, dass es in Düsseldorf richtig knusprig wird. Mein Rat an alle, die Lust auf Sport und eine coole Show haben: Kommt ins Stadion, seid dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Beide Teams wollen unbedingt dieses erste Finale gewinnen und werden noch einmal alles reinlegen. Aber ich bin sicher, dass wir uns die Trophäe holen", sagt Edebali.

Edebali hatte sich im September gegen die Barcelona Dragons verletzt und verpasste fünf Spiele, darunter auch den zweiten Vergleich mit Frankfurt (9:35), in dem die Hamburger chancenlos waren. Das erste Duell zum Auftakt der Saison hatten die Sea Devils (17:15) für sich entschieden – mit dem 32-Jährigen auf dem Feld, der in der NFL zu 62 Einsätzen für die New Orleans Saints und die Cincinnati Bengals gekommen war.

Geerdetes Vorbild

Bei den Hamburgern war er nicht nur Führungsspieler, sondern auch Vorbild. "Er hat einen sehr großen Einfluss, weil er sehr geerdet ist. Er kennt viele Spieler von uns aus Hamburg. Vielfach waren das seine Jugendfreunde. Kasim hat überhaupt keine Star-Allüren, ganz im Gegenteil. Er hat sich untergeordnet, ist gut trainierbar und hatte keine Sonderwünsche. Er ist ein echtes Vorbild", sagte Head Coach Andreas Nommensen im ran-Interview.

Edebali zieht schon vor dem Finale ein positives Fazit der ersten ELF-Saison, er war und ist ein wichtiges Aushängeschild der Liga.

"Die Idee hinter der European League of Football hat mich sofort fasziniert. Ich bin stolz darauf, von Anfang an ein Teil davon zu sein, dass ich meine Erfahrung weitergeben und auch selbst von meinen Mitspielern lernen darf. Das Niveau ist wirklich hoch, mir sind viele talentierte Jungs begegnet. Die erste Saison war richtig gut – und es wird noch viel besser werden", sagte Edebali.

Head Coach Andreas Nommensen: "Präsenz und Ausstrahlung wirken sich aus"

Beim großen Finale wird Edebali vor allem auf dem Platz eine Schlüsselrolle einnehmen. "Allein seine Präsenz und seine Ausstrahlung wirken sich aus. Auf unser Team, aber auch auf den Gegner. Kasim hat ja in seiner Karriere schon wichtige Partien gespielt, mit ihm an der Seite wachsen alle anderen", freut sich Nommensen über die Rückkehr des Anführers seiner Defense.

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.