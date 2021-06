European League of Football

München - In Marloshawn Franklin Jr. hoffen die Hamburg Sea Devils das letzte Puzzleteil für ihre Defensive gefunden zu haben. Der 24 Jahre alte Cornerback aus Detroit soll den aus familiären Gründen in die USA zurückgekehrten Verkedric Vaughns ersetzen.

In der offiziellen Pressemitteilung der Sea Devils wird der Neue mit folgenden Worten angekündigt: "Ein Mann für Interceptions und gute Deckung!"

Schneller Spieler mit guten Reflexen

Nachdem Franklin Jr. 2018 seine College-Zeit an der University of California in Berkeley beendet hatte, war er zunächst Teil des Practice Squad der Philadelphia Eagles, sowie der BC Lions in der Canadian Football League.

Zuletzt wurde er in der "Fan Controlled Football League" zum Defensive MVP gewählt. Franklin Jr. bringt also schon allerhand Erfahrung mit nach Hamburg und freut sich auf seine Zeit bei den Sea Devils: "Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkameraden endlich zu treffen, die Stadt zu erkunden und vor allem meinem Team im Kampf um die Meisterschaft zu helfen."

Head Coach Ted Daisher ist ebenfalls voller lobender Worte für den schnellen Cornerback: "Marloshawn ist ein intelligenter Spieler, der schnell lernt und einen guten Charakter zeigt. Er hat sich bereits früh mit seinen neuen Teamkameraden in Verbindung gesetzt und wird gut in das Team passen. Er ist fleißig und eine gute Ergänzung."

Die Hamburg Sea Devils stehen in den Startlöchern, um am 20. Juni gegen die Frankfurt Galaxy im heimischen Stadion in die ELF-Premieren-Saison (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) zu starten.

