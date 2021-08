München – Das große Ziel liegt in Düsseldorf.

Am 26. September (live auf ProSieben MAXX und ran.de) steigt das Finale, das Championship Game der European League of Football in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Auf dem Weg dorthin stehen noch zwei Spieltage der Regular Season an, danach folgen die Playoffs mit zwei Halbfinals und dem Bowl-Game.

Sicher in der Postseason sind die Frankfurt Galaxy (7:1-Siege) aus der Süd-Conference sowie die Hamburg Sea Devils (7:2) aus dem Norden.

Im Süden ist hinter der Galaxy noch alles drin. Die Cologne Centurions (4:4), die Barcelona Dragons (3:6) und auch die Stuttgart Surge (2:6) kämpfen auf den Plätzen zwei bis vier noch um den zweiten Halbfinal-Platz.

Berlin Thunder bereits raus

Im Norden ist der Playoff-Zug für die Berlin Thunder (2:6) bereits abgefahren. Die Panthers Wrocław und die Leipzig Kings (beide 4:4) sind dafür noch auf der Jagd nach dem zweiten Playoff-Ticket der Conference.

Die Liga hat vor dem vorletzten Spieltag die diversen Szenarien für die Teams veröffentlicht.

In beiden Live-Spielen am kommenden Wochenende geht es um die Playoffs. Die Dragons müssen am Samstag (ab 14:55 Uhr im exklusiven Livestream auf ran.de) gegen die Galaxy gewinnen - und zudem auch auf Schützenhilfe hoffen.

Am Sonntag sind dann die Leipzig Kings in Hamburg (ab 14:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) gefordert.

Die endgültige Entscheidung wird im Norden aber erst am letzten Spieltag fallen, dann treten die Kings und die Wroclaw Panthers im direkten Duell gegeneinander an.

