Unterföhring - ProSieben MAXX baut sein Football-Programm weiter aus. Der Münchner TV-Sender überträgt ab diesem Sommer live und exklusiv die neu gegründete European League of Football.

Das "ran Football"-Team berichtet von insgesamt 13 Partien auf ProSieben MAXX. Weitere Live-Spiele sowie alle Highlights gibt es auf ran.de. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und die European League of Football (ELF) haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

"Erfolgsgeschichte geht weiter"

"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Die Erfolgsgeschichte von Football in Deutschland geht weiter. Mit der European League of Football bieten wir unseren Zuschauern eine neue attraktive Liga dieser faszinierenden Sportart. Mit Commissioner Coach Esume und dem einzigartigen 'ran Football'-Spirit werden wir die Premierensaison der European League of Football begleiten, um sie vom Start weg in der Community zu etablieren und auch neue Zuschauer dafür zu begeistern."

Coach Esume voller Vorfreude

Coach Esume freut sich auf die Kooperation mit dem starken TV-Partner: "Mit der European League of Football wollen wir diesem wunderbaren Sport auch auf unserem Kontinent die professionelle Bühne geben, die Spieler und Fans verdienen. Wir sind stolz darauf, ProSieben MAXX und ran als Home of Football an unserer Seite zu haben und die European League of Football einem großen Publikum im Free-TV anbieten zu können. Das ist eine Riesensache."

Acht Teams am Start

Die European League of Football startet im Juni in ihre erste Saison. Insgesamt zehn reguläre Spieltage sowie zwei Halbfinals und der European League of Football Bowl als Finale stehen auf dem Spielplan. In der Premierensaison treten acht Mannschaften aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, Hannover, Stuttgart, Barcelona und Breslau an.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.