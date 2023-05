Zum ersten Mal wird in diesem Jahr vor dem offiziellen Auftakt der Saison in der European League of Football ein Kickoff-Event mit anschließender Kickoff-Party stattfinden.

Ort des Events, das unter dem Motto "Football is Family" steht, ist am 19. Mai das Castello in Düsseldorf.

Die ELF-Saison 2023 - ab dem 3. Juni live auf ProSieben MAXX und ran.de

Ausstrahlung der ELF-Doku über die Saison 2022

In einer einstündigen Auftakt-Show mit anschließender Fragerunde werden Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, Commissioner Patrick Esume, General Manager der Franchisen sowie ran-Sportchef Alexander Rösner, Kasim Edebali, Mattis Oberbach, Volker Schenk und Jenny Becks aus dem #ranELF-Team einen Ausblick auf die bevorstehende Saison geben.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung wird die Dokumentation über die bisherige Entwicklung der European League of Football sein, die erstmals gezeigt wird. Die Zuschauer erhalten dabei Einblicke in die ersten drei Saisons der kontinentalen Liga.

Anschließende Party mit den Fans

Zusätzlich zum informativen Part finden Besucher zudem verschiedene Football-Challenges zum Ausprobieren, bei denen sie Preise wie Tickets für das Championship Game in Duisburg oder Merchandising gewinnen können. Nach dem Film wird die Location in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und Heimat der Franchise Rhein Fire zudem in eine Partyzone mit vollem Programm umgebaut, zu der Fans herzlich eingeladen sind. Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr möglich.

Anzeige: Tickets für die Veranstaltung gibt es auf der Website der European League of Football. Ticketpreise starten bei 19 Euro.