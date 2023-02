Das Top-Duell zwischen den Hamburg Sea Devils und Rhein Fire in der zweiten Runde der Western Conference der European League of Football (Die ELF live auf Pro Sieben Maxx und im Livestream) findet am 11. Juni statt. Ausgetragen wird die Partie im Hamburger Volksparkstadion, welches Platz für 57.000 Zuschauer bietet.

Zeljko Karajica, der Geschäftsführer der ELF, bezeichnet dies als einenen Meilenstein der Liga. "Schon bei der Gründung der European League of Football zur Saison 2021 haben wir uns das Ziel gesetzt, unser Produkt in die größten und schönsten Stadien in Europa zu bringen. Das ist uns mit den Championship Games in Düsseldorf und Klagenfurt bereits gelungen", sagte Karajica.

"Der HSV ist ein unglaublich starker Partner und wir wünschen uns, dass dieses gemeinsame Event mit den Sea Devils auch zum Vorbild für andere Standorte wird", so Karajica weiter.

Für die Hamburg Sea Devils ist das Spiel im Volksparkstadion ein ganz besonderes. Das Team spielte bereits von 2005 bis 2007 in der damaligen NFL Europe im HSV-Stadion.

In der neuen Saison wird die ELF aus 17 Teams aus neun verschiedenen Nationen bestehen. Die drtte Saison der ELF startet am 3. Juni.