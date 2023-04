Der Kader für die Premierensaison der Munich Ravens in der European League of Football (ELF) nimmt weiter Formen an.

Wie die Münchner offiziell mitteilten, schließt sich MJ Ricco den Ravens an. Der 37 Jahre alte Defensive Lineman kommt vom GFL-Champion Schwäbisch Hall Unicorns. "MJ ist ein erfahrener Spieler, der jede Menge Power und Größe in unsere Defensive Line bringt. Er wird sicher einer unserer Führungsspieler sein", sagte Sean Shelton, Director Sports Operations des Liga-Neulings.

Munich Ravens starten am 4. Juni in die Saison

Ricco erklärte, er habe sich für die Ravens entschieden, "weil ich die Organisation gut finde und ich es toll finde, dass sie Talente aus ganz Bayern vereinen. Ich freue mich darauf, viel von den Coaches zu lernen", sagte er.

Die ELF-Saison 2023, die dritte in der Geschichte der Liga, startet am Wochenende des 3./4. Juni. Die Ravens starten am 4. Juni mit einem Auswärtsspiel bei den Raiders Tirol in ihr ELF-Abenteuer.

ProSieben MAXX überträgt im Saisonverlauf 30 Spiele live und exklusiv im Free-TV. Zudem wird eine weitere Partie pro Spieltag in der ran-App sowie auf ran.de übertragen. Das Finale am 24. September 2023 in Duisburg wird erstmals von ProSieben live gezeigt.