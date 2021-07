European League of Football

München - Im Eiltempo hat Stuttgart Surge einen neuen neuen Quarterback verpflichtet. Der US-Amerikaner Aaron Ellis schließt sich dem ELF-Team an und soll schon am kommenden Sonntag gegen die Berlin Thunder spielen.

"Es war nicht einfach, so kurzfristig einen neuen Quarterback zu finden. In Aaron haben wir aber einen guten Mann gefunden, der unser Team verstärken wird", sagt Surge-Head-Coach Martin Hanselmann über seinen Neuzugang.

Ellis stammt aus Indiana und spielte dort am St. Joseph's College in der NCAA Division II. Später wechselte er an die University of St. Francis und verzeichnete dort in zwei Jahren 2.380 Passing Yards, 27 Passing Touchdowns und fünf Interceptions.

Rassismus-Eklat um Jacob Wright

2019 ging Ellis dann nach Dänemark zu den Frederikssund Oaks. In fünf Spielen warf er für 1.300 Yards, zwölf Touchdowns und vier Interceptions. Auch in diesem Jahr spielte der 25-Jährige in Dänemark, Ellis absolvierte zwei Spiele für die Sollerod Gold Diggers.

Stuttgart brauchte einen neuen Quarterback, da der bisherige Starter Jacob Wright nach einem Rassismus-Eklat entlassen wurde. Wright hatte einen Gegenspieler der Frankfurt Galaxy als "Black Pussy" bezeichnet, woraufhin ihn die ELF für die komplette Saison sperrte. Schon zuvor hatten sich die Stuttgarter vom Spielmacher getrennt.

