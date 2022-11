München - Nach einem Vierteljahrhundert hat der American Football Verband Deutschland (AFVD) einen neuen Präsidenten. Auf der Bundesversammlung in Frankfurt wurde Fuad Merdanovic (Berlin-Brandenburg) zum Nachfolger von Robert Huber gewählt, der den Verband seit 1997 angeführt hatte.

Ebenfalls Teil des Präsidiums sind die Vize-Präsidenten Markus Würtele (Baden-Württemberg), Andreas Kegelmann (Nordrhein-Westfalen), Sebastian Berndt (Thüringen) und Marcel Krohn (Mecklenburg-Vorpommern). Würtele ist in dem Gremium für die Finanzen zuständig.

Huber als AFVD-Boss zurückgetreten - Merdanovic übernimmt

Zuvor war das Präsidium um Huber, das eigentlich bis 2024 gewählt war, wegen eines von neun Landesverbänden eingereichten Abwahlantrags im Rahmen der Bundesversammlung geschlossen zurückgetreten. Merdanovic sagte nach seiner Wahl: "Wir richten den Blick nach vorne und werden den endlich begonnenen offenen und konstruktiven Austausch auf Augenhöhe mit allen Landesverbänden weiterhin praktizieren."

Dies war in den Augen vieler Landesverbände im vergangenen Jahrzehnt deutlich zu kurz gekommen. Sie fühlten sich durch die AFVD-Führung nicht mehr repräsentiert. Zudem sei das Gefühl aufgekommen, der Verband werde nur auf Huber reduziert.

AFVD: Neues Präsidium setzt auf Modernisierung und Transparenz

Die neue Spitze nimmt sich vor, den Verband moderner und die Abläufe transparenter zu gestalten. Es gehe darum, das Vertrauen in die Arbeit des AFVD zurückzugewinnen. Finanzchef Würtele erklärte: "Wir sind uns sicher, dass wir nur so alle Landesverbände mit ihren Vereinen und Mitgliedern sowie zahlreiche Förderer und Partner, Freunde und Fans wieder an unsere Seite bekommen werden."

Nun soll eine Zukunftsstrategie ausgearbeitet werden. Zudem steht die Verhandlung und die Ratifizierung eines Grundlagenvertrags mit dem GFL e.V. auf dem Programm. Von den Landesverbänden bekam die neue Führungsriege die volle Unterstützung zugesichert, wie der AFVD berichtet.