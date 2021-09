Köln (SID) - Die Panthers Breslau haben sich in der Premierensaison der European League of Football (ELF) das letzte Play-off-Ticket geholt. Das Team aus Polen gewann das direkte Duell um den noch offenen Halbfinalplatz bei den Leipzig Kings mit 21:13 und bekommt es am kommenden Samstag (14.45 Uhr) als Tabellenzweiter mit Nord-Spitzenreiter Hamburg Sea Devils zu tun. Die Norddeutschen hatten sich bereits vor Wochen für die Runde der letzten Vier qualifiziert.

Im Süden spielen die Frankfurt Galaxy und die Cologne Centurions (Sonntag, 14.45 Uhr/beide Halbfinals bei ProSiebenMaxx) um den Finaleinzug. Am Sonntag schlugen die Hessen die Kölner zum Abschluss der Hauptrunde 45:7.

In die ELF-Saison waren sechs deutsche Mannschaften, Breslau und die Barcelona Dragons/Spanien gestartet. Das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.