München/Köln - "Das ist einfach unfassbar gut." Ein großes Lob des ehemaligen ran-Kommentators Michael Körner bei "Magenta Sport". Das sagte er nicht über einen der Top-Stars des Turniers wie Luka Doncic oder Giannis Antetokounmpo, sondern über den erst 21-jährigen Franz Wagner beim 109:107-Overtime-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft über Litauen.

Körner, der nach fast 30 Jahren Erfahrung am Mikro bei Basketball-Übertragungen weiß wovon er redet, dürfte nicht der einzige sein, der Wagner in diesen Tagen lobt. Mit 32 Punkten, acht Rebounds und zwei Blocks wurde er zum MVP des Spiels gewählt. Es war der dritte Sieg in Folge der DBB-Auswahl.

Es war ein Vorgeschmack dessen, was die deutschen Basketball-Fans in den kommenden Jahren von Deutschlands Nummer neun erwarten können.

Lob von allen Seiten: "Werden viel Freude an Franz haben"

Geadelt wurde der Small Forward bereits von höchster Stelle. "Er wirft sehr gut für einen großen Jungen. Er kann das Spiel lesen. Er ist schneller, als er aussieht", so niemand geringeres als Dirk Nowitzki. "Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben", prophezeit "Dirkules".

Bundestrainer Gordon Herbert schlägt in die gleiche Kerbe: "Er ist einfach ein kompletter Spieler. Er übernimmt die schweren Aufgaben in der Defense und spielt in der Offense trotzdem jede Situation.

Doch wo die ersten Stimmen bereits den "neuen Nowitzki" sehen wollen, muss vor allem eins gefragt sein: Demut und Geduld. Nicht nur weil beide verschiedene Positionen spielen verbietet sich ein Vergleich mit dem zweifelsfrei besten europäischen Basketballer der Historie. Beispiele, wo junge Spieler, egal welcher Sportart, an zu viel Druck von außen kollabiert sind, gibt es genug.

Highlight-Reel gegen Litauen lässt auch Amerikaner aufhorchen

Dass die warmen Worte des Bundestrainers jedoch nicht nur Phrasen sind, zeigen seine Highlights gegen eine europäische Top-Mannschaft wie Litauen. Ob Blocks am eigenen Korb, Dreier-Würfe vom Parkplatz oder Tänze durch die litauische Defense: Wagner hat am vergangenen Sonntag alles gezeigt.

go off franz



32 PTS | 8 REB | 60% FG



🎥: @EuroBasket pic.twitter.com/t84h2Itx8d — Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 4, 2022

Das wird nicht nur in Deutschland wahrgenommen. Sein Team, die Orlando Magic, teilten sein Highlight-Tape auf ihrem Kanal. Die Fans der leiderprobten Magic feiern den Berliner nicht erst seit kurzem. Bei einem der schwächsten Teams der vergangenen NBA-Saison trumpfte Wagner mehrmals leistungsmäßig auf.

Wer schon länger die NBA verfolgt könnte sich an die frühen 2000er erinnert fühlen, als ein blonder Würzburger die Dallas Mavericks - ebenfalls chronisch erfolglos - im Sturm eroberte. Doch dafür ist es noch zu früh. Schließlich gab Wagner erst im vergangenen Herbst sein NBA- und vor wenigen Wochen sein Nationalmannschafts-Debüt.

Bruder Moritz überholt - Keine Neiddebatte im Hause Wagner

Dabei ist Franz nicht der einzige NBA-Profi in der Familie Wagner. Sein Bruder Moritz steht ebenfalls bei den Orlando Magic unter Vertrag und ist ebenfalls Nationalspieler. Die EM in Köln und Berlin verfolgt er jedoch verletzungsbedingt nur von der Tribüne aus.

Neid? Das gibt es nicht unter Brüdern, zumindest im Hause Wagner. Bereits als Franz noch am College war sagte Moritz im Podcast "GotNexxt!", dass Franz der talentiertere von Beiden ist. "Franz ist der deutlich bessere Spieler. Nicht ich, sondern er wird unsere Familie finanziell absichern", so Moritz.

"Er ist einzigartig", schob er vor dem Turnier bei "Magenta Sport" an. "Es ist beeindruckend. Es sieht aus, als hätte er das schon seit 10, 20 Jahren gemacht. Man vergisst dabei, dass er erst 21 Jahre alt ist."

Jene Reife und Abgeklärtheit hilft Franz wohl auch, jeglichen Druck von sich abzuwenden. Da hilft es, wenn er die meiste Zeit des Jahres bei einer eher glanzlosen Franchise wie den Orlando Magic sein Spiel durchziehen kann.

Slowenien als Gradmesser

Am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr im Ticker auf ran.de) bekommt es die bereits qualifizierte deutsche Auswahl mit Slowenien um Top-Star Luka Doncic zu tun.

Dabei kann das Team von Head Coach Herbert entspannter ins Spiel gehen - nicht nur haben sie die gesamte Arena in Köln wieder hinter sich und sind - wie erwähnt - bereits qualifiziert, in einem WM-Qualifikationsspiel vor der EM schlugen die Deutschen Slowenien bereits überlegen mit 90:71.

Die Slowenen, für viele ein Favorit auf den Titel, sind also ein Gradmesser für das deutsche Team, das mit Frankreich und Litauen schon zwei starke Teams geschlagen hat. Deutschland glänzt mit individueller Klasse gepaart mit Coolness und mannschaftlicher Geschlossenheit in der Defense.

Attribute, die quasi stellvertretend für die Person Franz Wagner stehen. "Sky is the limit", sagte Moritz Anfang des Jahres über seinen Bruder.

Wann das Limit bei den Eurobaskets 2022 fürs DBB-Team erreicht ist, ist derzeit jedenfalls nicht abzusehen.

