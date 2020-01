Köln (SID) - Bob-Bundestrainer Rene Spies hat auf die in diesem Winter starken Leistungen seiner Nachwuchs-Athleten reagiert und gibt dem deutschen Zweier-Meister Richard Oelsner (Oberbärenburg) eine WM-Chance. Der 25-Jährige wird am kommenden Wochenende in La Plagne (11./12. Januar) sein Weltcup-Debüt im kleinen Schlitten geben. Bei guten Leistungen in den kommenden Wochen wird Oelsner dann bei der Heim-WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) den dritten deutschen Zweierbob steuern.

Die anderen beiden Startplätze sind fest an Doppel-Weltmeister und Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich und an Nico Walther (beide Oberbärenburg) vergeben. Im Viererbob vergab Spies den dritten Startplatz neben Friedrich und Walther fest an Johannes Lochner (Stuttgart), der am Samstag zum vierten Mal in Serie Europameister im großen Schlitten wurde. Anders als bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften droht Lochner aber seinen Startplatz im Zweier an Oelsner zu verlieren.

Grundsätzlich dürfen bei der WM drei deutsche Piloten im Zweier-Wettbewerb und drei in der Vierer-Konkurrenz starten. Allerdings werden auch bei der Junioren-WM in Winterberg (8./9. Februar) noch WM-Tickets vergeben, der Nachwuchs-Weltmeister erhält dort einen Extra-Startplatz für die WM. Auch auf diesem Wege könnte Oelsner sich also noch für die Titelkämpfe in Altenberg qualifizieren.