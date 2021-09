München - "The Mountain" vs. "Iron Mike" - keine schlechte Überschrift für einen Boxkampf.

Nachdem sein geplanter Fight gegen Strongman-Kollege Eddie Hall verletzungsbedingt ausgefallen ist, geht es für Hafthor Björnsson nun zunächst gegen den kanadischen Armwrestler Devon Larratt in den Ring.

Doch der Isländer schaut sich offenbar bereits nach neuen Gegnern um. Ein Kandidat auf seiner Liste ist niemand Geringeres als Mike Tyson.

Björnsson: "Ich würde nicht nein sagen"

Björnsson hatte kurz zuvor noch verlauten lassen, dass ihn die Aussicht ins Gesicht geschlagen zu werden, nervös mache. Je mehr er trainiere, umso besser werde es aber und mittlerweile mache es ihm sogar Spaß.

"Ich möchte nicht der Typ sein, der am Ende auf dem Boden liegt", erklärte er gegenüber der englischen "Sun": "Das ist meine größte Motivation."

Ob er sich da mit "Iron" Mike Tyson den richtigen ausgesucht hat, ist allerdings eher fraglich. "Wenn Mike Tyson gegen mich kämpfen will, würde ich nicht Nein sagen. Ich würde mich geehrt fühlen, seine Power zu spüren", so "The Mountain".

Tyson hatte im November vergangenen Jahres sein Comeback im Ring gegeben und gegen Hall-of-Fame-Kollegen Roy Jones Jr. ein Unentschieden errungen. Zu Kampfplänen mit dem Isländer hat er sich bisher noch nicht geäußert.

Ob und wann der Fight zustande kommen wird, steht daher noch in den Sternen. Vorher hofft Björnsson noch auf eine schnelle Genesung von Eddie Hall, sodass der "Schwerste Boxkampf der Geschichte" doch noch stattfinden kann.

Hall hatte sich vor einigen Wochen einen Riss der Bizepssehne zugezogen und ist derzeit auf dem Weg zurück zu seiner Topform. Beide Kolosse sind ehemalige "World's Strongest Man" und stellten mit 500, bzw. 501 Kilogramm, Weltrekorde im Kreuzheben auf.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.