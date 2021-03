Milton Keynes/München - Schock für Darts-Legende Raymond van Barneveld.

Beim achten Turnier der Super Series brach der Niederländer kurz nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen WM-Teilnehmer Ryan Searle auf der Bühne zusammen.

van Barneveld muss nach Zusammenbruch nicht ins Krankenhaus

Der 53-Jährige wurde in der Marshall Arena in Milton Keynes medizinisch betreut, nachdem er sich unwohl gefühlt habe, wie die PDC in einem Statement mitteilte. Dort heißt es, van Barneveld sei anschließend "in sein Hotelzimmer zurückgekehrt um dort weiter beobachtet zu werden".

Auf eine Einlieferung ins Krankenhaus wurde demnach verzichtet. Van Barneveld leidet seit Jahren an Diabetes. Im Dezember 2019 hatte "Barney" seine Karriere ursprünglich beendet, war aber in diesem Jahr wieder auf die Darts-Bühne zurückgekehrt und konnte bereits ein Turnier gewinnen.

