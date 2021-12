München/London - Vincent van der Voort, Dave Chisnall, Michael van Gerwen - diese Stars sind nicht mehr Teil der Darts-WM. Sie wurden positiv auf das Coronavirus getestet und sind damit raus.

Altmeister Raymond van Barneveld hatte das Glück, dass er erst nach seinem Ausscheiden gegen Rob Cross positiv getestet wurde.

Die Darts-WM wurde innerhalb kürzester Zeit mehrerer Zugpferde beraubt, der Weltverband PDC steht vor einem Scherbenhaufen, der sich aber weiterhin "Weltmeisterschaft" schimpft.

Während dem Veranstalter links und rechts die Spieler wegbrechen, feiern die Fans weiter ausgelassen und sorgen für - das kann man nicht bestreiten - super Stimmung. Die hat jedoch einen sehr faden Beigeschmack.

Die Fans sorgen für Stimmung

Vom 15. Dezember, dem Beginn der WM, bis zum 29. Dezember haben sich die täglichen Ansteckungen in England fast verdreifacht.

Es gibt Berichte aus dem "Ally Pally", dass die "3G-Regel", die für Besucher der WM gilt, eigentlich nur auf dem Papier existiert. Die Fernsehbilder bestätigen diesen Eindruck: Es wird gesungen und gelacht, es sind offensichtlich weniger Fans vor Ort - doch die sind umso lauter.

Bei jedem Gesang scheint man den Aerosolen regelrecht dabei zusehen zu können, wie sie durch die Halle fliegen.

Die PDC spielt mit dem Feuer

Dass das Konzept Risiken birgt, war von Anfang an klar - doch die PDC scheint nach fast zwei Jahren Pandemie - mit vielen Positiv- und Negativbeispielen in Sachen Großveranstaltungen - nicht einmal in der Lage zu sein, die Gefahr zu minimieren und die aufgestellten Regeln zu kontrollieren.

Passend dazu erklärte Michael van Gerwen nach seinem positiven Befund, dass er auch ganz einfach hätte sagen können, er sei negativ.

Warum? Weil die Spieler ihre Tests selbst durchführen!

Das System hat zu viele Lücken!

Die Profis geben das Ergebnis auf Vertrauensbasis an die PDC weiter. So mancher dürfte da in Versuchung geraten und sein positives Ergebnis verheimlichen. Wer will schon beim am höchsten dotierten Turnier wegen eines Virus ausscheiden?

Oder noch einfacher: Einen Test schlampig ausführen, damit das Ergebnis negativ ausfällt...

Innerhalb der letzten beiden Tage mussten gleich drei Partien abgesagt werden. Schwer zu glauben, dass es bei diesen Spielen bleibt.

Spätestens durch den Ausfall der "Top-Guns" van Gerwen und Chisnall hat die WM an Niveau verloren. Mittlerweile ist klar: Ein Titelgewinn bei dieser WM würde für immer mit einem Sternchen versehen sein. Der Weltmeister 2022 wird immer mit dem Makel leben müssen, nur "best of the rest" gewesen zu sein.

Der amtierende Titelträger Gerwyn Price hat bereits die Unterbrechung des Turniers gefordert. Richtig so!

Die PDC kann nur verlieren!

Egal wie man es dreht und wendet: Die PDC befindet sich auf dünnem Eis und droht in den kommenden Tagen in einen eiskalten See einzubrechen. Schon jetzt ist der Imageschaden zu spüren und könnte noch größer werden.

Man stelle sich nur vor, einer der beiden Finalteilnehmer erkrankt wenige Stunden vor dem Finale an Corona.

Bisher haben alle Gegner von positiv getesteten Spielern ein Freilos bekommen und sind einfach in die nächste Runde eingezogen. Wird am Ende also jemand Weltmeister ohne überhaupt ein Finale gespielt zu haben?

Die PDC muss sich entscheiden: Geht man den aktuellen Weg weiter und lässt Zuschauer zu? Dann wird diese WM endgültig zur Lachnummer!

Der unbequeme Schritt ist der richtige: Die PDC muss diese Weltmeisterschaft abbrechen und sie später fortsetzen. Das wäre sportlich fair und gesundheitlich geboten.

Nur so kann der Verband seiner Verantwortung gegenüber Fans, Spielern und dem Dartssport gerecht werden.

Liebe Herren der PDC, brecht diese WM endlich ab!

Philipp Schmalz

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.