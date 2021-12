München - Es hat nicht sollen sein. Bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally ist mit Gabriel Clemens auch der letzte deutsche Teilnehmer ausgeschieden.

Der "German Giant" unterlag Jonny Clayton in der dritten Runde klar und deutlich mit 0:4 und kann seine Achtelfinal-Teilnahme aus dem Vorjahr nicht wiederholen.

Zwar gelangen ihm zwischenzeitlich starke Würfe - so spielte er etwa im zweiten Satz einen Average von 103,14 - ernsthaft gefährlich werden konnte er seinem Kontrahenten, der ihn mit durchschnittlich 115,04 Punkten in Satz zwei konterte, aber zu keinem Zeitpunkt.

Darts-WM: Clemens und Hempel raus

Clemens gewann in dem ungleichen Duell insgesamt nur vier Legs. Dabei mangelte es ihm vor allem an Aufnahmen mit hoher Punktzahl. So brachte der Deutsche nur zwei 180er auf das Scoreboard, Clayton dagegen gleich sieben. Auch bei den 140er-Würfen war der Waliser mit 18:10 klar überlegen.

"Ich habe nicht hervorragend gespielt, ich habe aber auch nicht viele Chancen bekommen. Und ich glaube sogar, dass ich die wenigen Chancen gut genutzt habe. Selbst wenn ich ihn gebreakt habe, hat er danach ein richtig gutes Leg gespielt. In diesem Spiel konnte ich nicht viel machen", bilanzierte der 38-Jährige im Anschluss bei "DAZN".

Nach dem Ausscheiden von Florian Hempel am Nachmittag - der Newcomer unterlag dem Australier Raymond Smith mit 1:4 - ist mit Clemens auch der letzte Deutsche raus. Zuvor waren bereits Fabian Schmutzler und Martin Schindler in Runde eins gescheitert.

Jonny Clayton trifft dagegen im Achtelfinale auf Michael Smith.

