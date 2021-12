Köln (SID) - Die hochklassigen Auftritte der Topstars um Ex-Weltmeister Peter Wright bei der Darts-WM in London haben dem TV-Sender Sport1 eine Rekordquote beschert. Unter anderem der überzeugende 4:1-Achtelfinalerfolg des Schotten gegen Ryan Searle (England) am Donnerstagabend lockte im Schnitt 890.000 Zuschauer vor den Bildschirm, in der Spitze schauten 1,34 Millionen Fans zu. Der Marktanteil lag bei 3,6 Prozent.